Sem saber, taxista transportava assaltantes perigosos no Acre

Uma guarnição da Polícia Militar do Acre (PMAC) interceptou um táxi, em Plácido de Castro, que transportava três assaltantes, na noite desta sexta-feira, 19. Dois homens foram presos, ambos armados, e duas armas longas e diversos objetos que haviam sido roubados de uma família em Acrelândia foram apreendidos.

A guarnição foi acionada pelos militares da cidade vizinha, que solicitavam apoio para interceptar quatro criminosos que haviam invadido uma residência, feito a família de refém e se evadido levando duas motocicletas, duas carabinas calibre .38, diversos celulares, roupas, bolsas e outros objetos.

Durante o bloqueio, o táxi que trafegava sentido Plácido de Castro tentou fugir, mas foi abordado pelos policiais. Um homem conseguiu se evadir antes que o carro parasse, no entanto dois foram detidos, portando uma pistola e um revólver, ambos municiados, e balaclavas. No carro, foram encontradas as duas armas longas, além de facas, dinheiro e os objetos roubados.

Durante a abordagem, um menor se aproximava de moto e tentou fuga quando viu a viatura, também foi abordado e detido. O taxista, que relatou ter pego apenas uma corrida e não sabia do roubo, foi conduzido com os demais para esclarecimentos. A ocorrência foi finalizada na delegacia local onde serão realizadas as devidas investigações.