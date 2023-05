Sem sutiã, Simaria exibe decote livre em selfies e ganha elogios: ”Tão natural”

A cantora Simaria Mendes (40) impressionou com novas selfies em sua rede social. Nesta segunda-feira, 01, a famosa apareceu fazendo várias poses no registro e chamou a atenção ao aparecer toda produzida, usando uma roupa decotada.

Acostumada a vestir looks bem ousados, a artista colocou seu decote para jogo na peça marrom e mostrou estar sem sutiã.

Nos comentários, os internautas logo encheram a musa de elogios. “Linda”, admiraram os seguidores. “Tão natural”, enalteceram outros a beleza da irmã de Simone Mendes (38).

Nos últimos dias, Simaria causou ao surgir com um look inusitado. Além de ter passado perrengue com o vestido extremamente colado e longo, a artista intrigou com uma bolsa dourada, que foi comparada com um pacote de presente.