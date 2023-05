Sem sutiã, Simaria exibe decote livre em selfies: ”Tão natural”

Nos comentários, os internautas logo encheram a musa de elogios. “Linda”, admiraram os seguidores. “Tão natural”, enalteceram outros a beleza da irmã de Simone Mendes (38).

Nos últimos dias, Simaria causou ao surgir com um look inusitado. Além de ter passado perrengue com o vestido extremamente colado e longo, a artista intrigou com uma bolsa dourada, que foi comparada com um pacote de presente.

Acostumada a postar cliques ousados, vestindo looks bem decotados, a famosa garantiu não se importar com as críticas. Em entrevista à CARAS Brasil, a sertaneja refletiu sobre sua sensualidade e apontou machismo em alguns comentários que acaba recebendo. “Eu vou deixar para mostrar esse corpo maravilhoso quando eu ficar velha? Vou mostrar agora, enquanto sou jovem, gata, bonita”, iniciou.

Veja as selfies de Simaria: