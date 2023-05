Semifinais dos Jogos Escolares de vôlei serão disputadas no Meta

Serão disputadas nesta quarta, 31, a partir das 7h20, na quadra do Colégio Meta as semifinais do vôlei, no feminino e masculino, da fase municipal dos Jogos Escolares.

“Teremos grandes confrontos nos dois naipes. O nível técnico da fase de classificação foi muito bom e isso é importante para a nossa modalidade”, declarou o diretor técnico da Federação Acreana de Voleibol (FEAV), professor Delmerson Abreu.

Finais no dia 29

Segundo Delmerson Abreu, as finais da fase municipal dos Jogos serão disputadas no dia 29 de junho.

“A coordenação de esportes quer promover uma grande festa nas finais desta fase e a ideia é em um único dia promover todas as decisões”, explicou o dirigente.

Duelos do feminino

Lourival Pinho x Leôncio de Carvalho

Colégio Militar Tiradentes x Meta

Confrontos do masculino

Meta x Glória Perez

Colégio Acreano x Águias do Saber