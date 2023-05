Serasa alerta que número de endividados acima dos 60 anos tem aumentado no Acre

Com a antecipação do 13º Salário para aposentados e pensionistas do INSS, a Serasa lança uma ação especial para ajudar brasileiros com mais de 60 anos a quitarem suas dívidas. De acordo com pesquisa realizada pela empresa, no Acre, no mês de abril foi registrado 280.785 mil pessoas inadimplentes. Desse total, 14,9% estão acima dos 60 anos.

Seguindo os dados do levantamento, 14,6 % têm até 25 anos, 36,6% possuem entre 26 e 40 anos, 33,8% estão na faixa etária de 41 e 60 anos. Atualmente, são mais de 15 milhões de dívidas que estão disponíveis para negociação na plataforma da Serasa Limpa Nome.

São 500 empresas parceiras, de diferentes categorias como bancos, varejo, telefonia, utilities (água, luz e gás) entre outros, que disponibilizam ofertas que podem chegar a 99% de desconto e condições de parcelamento estendido para mais de 25 milhões de brasileiros nesta faixa etária.

Ainda conforme a pesquisa, comparando apenas os últimos cinco meses de abril, desde 2019, o número de pessoas negativadas acima de 60 anos cresce 33%, um aumento significativo em relação às outras faixas etárias no período. “Em um cenário de mudanças nos padrões de consumo e aumento dos custos de vida, relacionados à saúde e cuidados médicos, por exemplo, essa população pode ter dificuldade em acompanhar os gastos e gerenciar suas finanças”, disse Luiz Rabi, economista-chefe da Serasa Experian.