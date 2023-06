Série B poderá ter representantes do Norte e do Nordeste em 2024

Atualmente, a Série B do Campeonato Brasileiro conta com seis representantes do Nordeste e nenhum da região Norte do país. Um problema que pode ser resolvido em 2024, com equipes do Pará e do Amazonas ganhando espaço na disputa. No entanto, isso é algo que só será confirmado no final do ano, quando a temporada terminar e as equipes de cada divisão forem conhecidas. A torcida é por uma presença maior dos clubes daqui na Segundona.

A terceira divisão nacional conta com quatro clubes do Norte, sendo o de maior destaque o Amazonas. O time de Manaus faz uma boa campanha e surge como um sério candidato ao título da competição. A outra equipe que vem bem é o Paysandu, que sonha em ser o representante paraense na Série B do próximo ano. O problema é que a disputa é complicada, e o rival Remo dá sinais que pode ser rebaixado.

O outro representante do Norte é o Manaus, equipe que vem buscando espaço no cenário nacional desde o ano passado. Com um projeto bem estruturado, alguns especialistas acreditam que é questão de tempo para o time subir de divisão e até sonhar com um lugar na elite do futebol brasileiro. Vale lembrar que esse é um feito complicado de se alcançar, sobretudo pela falta de recursos do futebol no Amazonas. Só que isso não foi um empecilho até agora.

Esses quatro são a esperança do momento, afinal podem garantir pelo menos uma equipe da nossa região na Série B. Só que esse é um objetivo complicado, pois a disputa na Série C costuma ser acirrada. Após a primeira fase de pontos corridos, os oito mais bem colocados ainda vão para uma fase eliminatória. É neste momento que muitos times bem estruturados, e com bons elencos, podem ser surpreendidos pelos adversários inferiores. Ou seja, é uma situação complicada para fazer qualquer previsão.

Permanência na Série B

Enquanto isso, os representantes do Nordeste na segunda divisão nacional precisam se manter para que em 2024 esteja bem representado ao lado dos times do Norte. O início da competição tem sido complicado para alguns, sobretudo o ABC, o CRB e o Sampaio Corrêa. Os três colecionam derrotas e viram a zona de rebaixamento mais perto nas primeiras rodadas. Na Betway, site de apostas em futebol, algumas dessas equipes já surgem com cotações altas para a Série C. Algo que não pode acontecer.

A boa notícia é que outros times aparecem bem, sobretudo o Vitória, o Ceará e o Sport, que podem sonhar até mesmo com uma vaga na Série A em 2024. Isso até diminuiria o número de representantes do Nordeste na competição, mas seria por um excelente motivo. Já o nosso futebol no Norte ainda precisa escalar uma caminhada mais longa para se aproximar dos melhores times do futebol brasileiro.

O Vitória é quem mais tem chances de subir para o Brasileirão, principalmente pelo início arrasador com 19 pontos em nove partidas disputadas. Os palpites no Brasileirão Série B para a equipe estão cada vez melhores, inclusive com boas chances de título. Tudo que os torcedores gostariam para o final desta temporada. Porém, a disputa está no começo ainda, e vão acontecer muitas rodadas pela frente.

Equipes do Acre ainda na Série D

Os clubes acrianos que ainda vão demorar para conseguirem uma vaga na Série B. Com o futebol sem muitos investimentos, o único destaque é o São Francisco, atualmente na quarta divisão nacional. A equipe é uma esperança para o estado chegar na Série C, mas isso é algo que vai acontecer mais devagar. Afinal, apenas estrutura e investimento conseguem fazer um time subir.

Um detalhe importante é que a base do futebol no Acre tem sido trabalhada, inclusive com o Campeonato Estadual Sub-20. A competição está em curso, e serve para que atletas mais jovens consigam espaço em outros clubes. São eles que podem melhorar o nível do futebol disputado por aqui, e fazer o Norte cada vez mais protagonista das competições.

A Série B continua sendo o objetivo da maioria dos times do Norte e do Nordeste, e no ano que vem a expectativa é por vários representantes dessas duas regiões que ainda carecem de investimento e estrutura no futebol.