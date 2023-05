Servidores do Ise e Iapen voltam a protestar na Aleac; sessão é suspensa

Os servidores do Instituto sócio-educativo (Ise) e do Instituto Penitenciário (Iapen) voltaram a ocupar as dependências da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) na manhã desta terça-feira (23) para cobrar o cumprimento da Proposta de Emenda Constitucional (Pec) 63/20220.

A sessão legislativa foi suspensa para que os deputados presentes pudessem ouvir os representantes dos servidores que reivindicam ser absorvidos no quadro efetivo do Estado na condição de agentes penais, conforme a Lei aprovada na Aleac, ano passado.

“A assembleia cumpre seu papel de ser ligação entre as categorias e o governo do Estado e vamos continuar trabalhando e fazendo o possível para que vocês tenham as reivindicaçôes de vocês atendidas”, disse o presidente da Aleac, deputado Luiz Gonzaga (PSDB).

VEJA A GALERIA: