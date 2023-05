Servidores provam inocência após denúncia de assédio moral e acusadora se retrata

Após audiência de conciliação na Vara Cível do Juizado Especial da Comarca de Sena Madureira, a agente do Centro Socioeducativo Purus de Sena Madureira, Diana Teixeira Pereira, se retrata após denúncia de assédio moral por parte dos gestores da unidade.

A denúncia foi publicada na edição do dia 21 de fevereiro, do Diário Eletrônico do Ministério Público do Acre, na qual Diana Teixeira afirmou que vinha sofrendo perseguição por parte do diretor do centro, Janeldo Damasceno, e do coordenador Simão Silva de Souza, além do policial militar Galberto das Neves Henrique e Antonio Aurélio Feitosa.

A audiência de conciliação foi realizada nesta sexta-feira (12), na qual, as partes resolveram pôr fim ao litígio mediante acordo. A servidora Diana escreveu os documentos, se retratando dos fatos que narraram a sindicância que foi aberta para apurar a denúncia, que inocentou os servidores Janeldo Damasceno, Simão Silva de Souza, Galberto das Neves Henrique e Antonio Aurélio Feitosa.

Confira as retratações de Diana Teixeira Pereira:

