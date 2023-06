Sesacre convoca aprovados no concurso para entrega de documentos e posse

Na edição do Diário Oficial desta quarta-feira (31), a Secretaria de Estado de Saúde tornou público a convocação para a inspeção médica e entrega de documentos e posse dos aprovados do último concurso público para provimento das vagas destinadas a pasta.

A convocação acontece após o governador ter nomeado na última segunda-feira (29), em edição extra do DOE, mais de 320 novos aprovados no certame, em diversos cargos.

Em relação aos exames médicos, o decreto explica que os candidatos devem providenciar, por conta própria, os exames emitidos em até 90 dias anteriores à sua apresentação. São eles: avaliação cardiológica com ECG (eletrocardiograma) e raio X de tórax com laudos; avaliação neurológica; avaliação oftalmológica com exame de Acuidade Visual (informando qualquer deficiência em algum dos olhos); avaliação infectológica; avaliação psiquiátrica; e avaliação ortopédica, com Raio X total de coluna; hemograma completo; e glicemia em jejum.

Após obter todos os laudos médicos nas especialidades supracitadas, o candidato deverá agendar o seu atendimento, por meio do número (68) 3215-4332 e, após o agendamento, se dirigir à Junta Médica Oficial do Estado, até o dia 19 de junho de 2023, das 8h às 11h, no Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), situado na Rua Benjamin Constant n° 351, Bairro Cerâmica – Rio Branco/AC ou às quartas-feiras, das 08h às 13h, no endereço Rua Leopoldo de Bulhões, nº 216 – Bairro do Alumínio (Sala do TFD) – Cruzeiro do Sul.

Sobre a documentação

Os candidatos precisam apresentar a seguinte documentação até o dia 19 de junho de 2023, das 07h às 13h, a um dos seguintes endereços: Cidade Endereço Local Rio Branco Rua Benjamin Constant, nº 830, Centro. Secretaria de Estado de Saúde Cruzeiro do Sul Rua Leopoldo de Bulhões, nº 216, Alumínio Coordenação Regional de Saúde do Vale do Juruá

01 (uma) foto 3×4 recente;

b) Documento de Identidade (original e uma cópia);

c) CPF (original e uma cópia);

d) Título Eleitoral (original e uma cópia);

e) Certidão de que está quite com a Justiça Eleitoral (original e uma cópia);

f) Certificado de Reservista (original e uma cópia), para homens;

g) PIS ou PASEP (original e uma cópia), no caso de já ter sido empregado ou Carteira de Trabalho (original e uma cópia: página com foto, qualificação civil e páginas de contratos);

h) Última declaração do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) ou declaração de regularidade do CPF, junto à Receita Federal;

i) Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso de Nível Médio ou Superior, conforme requerido para o cargo (original e uma cópia);

j) Certificado de Curso de Técnico, conforme requerido para os cargos de Nível Médio; (original e uma cópia);

k) Curso de primeiros socorros; direção defensiva; condução de veículo de emergência e Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria D ou superior, para o cargo de Condutor de Ambulância (original e uma cópia);

l) Registro no conselho de classe correspondente a sua formação profissional, conforme requerido para o cargo (original e uma cópia);

m) Título de especialista em área específica para a qual está concorrendo, se requerido, conferido pela Associação Médica Brasileira (AMB) ou Certificado de Residência Médica realizada em instituição com programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM/ MEC – Ministério da Educação (original e uma cópia);

n) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e uma cópia);

o) Certidão de Nascimento dos filhos (original e uma cópia);

p) Comprovante de Endereço atualizado (conta de luz, telefone ou outros, original e uma cópia);

q) Comprovante de tipagem sanguínea (original e uma cópia); r) Comprovante de Qualificação Cadastral do e-Social, no caso de já ter sido empregado ou pensionista (disponível no endereço eletrônico http:// consultacadastral.inss.gov.br/);

s) Certidão Negativa da Justiça Estadual e Federal (civil e criminal) das cidades onde o candidato tenha residido nos últimos cinco anos;

t) Declaração de Antecedentes;

u) Declaração de Aptidão Legal;

v) Declaração de Bens;

w) Declaração de Acumulação de Cargo, Emprego ou Função Pública, participação em gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercício do comércio;

x) Declaração de Herdeiros;

y) Declaração de Dependentes;

z) Comprovante do número da Conta Corrente da Agência do Banco do Brasil; e

aa) Atestado de sanidade e capacidade física e mental, emitido pela Junta Médica Oficial do Estado (original). As declarações mencionadas no subitem poderão ser encontradas no endereço eletrônico https://estado.ac.gov.br/servidor-publico/orientacoes-e-formularios/

Para a posse, o candidato deverá comparecer no dia 27 de junho de 2023, em Rio Branco ou no dia 28 de junho de 2023, em Cruzeiro do Sul, em horários e locais a serem posteriormente divulgados, por edital. O candidato terá até o dia 28 de junho de 2023 para realizar a inspeção médica, entrega de documentos e posse.

Os aprovados poderão obter informações por meio do número (68) 3215-2621, junto à Secretaria de Estado de Administração – SEAD, das 8h às 12h ou das 14h às 17h por meio do endereço eletrônico [email protected]

Veja os aprovados convocados: