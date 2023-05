Sesacre vai abrir processo administrativo contra médicos que debocharam de Marina

No último domingo (7), o Acre voltou a ser destaque nacional ao vazarem prints de um grupo de conversas no WhatsApp, em que médicos do Acre fazem deboche da estado de saúde da ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, após ter sido diagnosticada e internada com Covid-19 no último sábado (6).

Após a repercussão do caso, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) vai abrir um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra os profissionais.

A informação foi dada com exclusividade pelo secretário de Saúde, Pedro Pascoal, ao ContilNet. O gestor, que também é médico, afirmou que a Sesacre vai abrir um PAD contra os profissionais e que a pasta não apoia esse tipo de postura. “A equipe já está preparando o PAD. A Sesacre não apoia essa postura, pois a medicina preza pelo respeito às pessoas e a vida. Marina merece ser respeitada como qualquer outra pessoa. Além disso, tem uma história de sucesso, uma trajetória de respeito”.

Relembre

No último domingo (7), três médicos usaram o grupo de WhatsApp denominado “Médicos Unidos” para zombar sobre o estado de saúde da ministra, que estava internada no Instituto do Coração (InCor). O médico Jorge Lucas da Fonseca compartilhou o print de uma notícia sobre a internação de Marina. No print, ele faz questionamento: “Ué não era vacinada”.

Logo em seguida, o mesmo médico indaga: “Será que ela não tomou a vacina?”. A médica Grace Monica Alvim Coelho, ex-secretária de Saúde do Acre, comentou: “Coisas da vida… E da vacinação!”. Por sua vez, o médico Nilton Torrez Chavez, diz: “Kkkk tomara que os vírus da covid estejam bem”. E Jorge Lucas completa também gargalha e complementa: “Kkkkkk num é”.

Após a polêmica, o presidente Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed – AC), o médico Guilherme Pulicci, concedeu entrevista à Revista Fórum e saiu em defesa da ministra acreana. Além disso, o Sindmed afirmou também que a conversa não aconteceu no grupo oficial da entidade. O partido de Marina, Solidariedade, também emitiu nota oficial sobre a situação, repudiando os comentários feitos pelos médicos.