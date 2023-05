Sete faccionados que promoveram ‘banho de sangue’ em Rio Branco vão a júri popular

A 1ª Vara do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Rio Branco está com seu conselho de sentença reunido desde a manhã desta terça-feira (16) para julgar sete membros da facção comando vermelho num julgamento que deve durar pelo menos três dias. Os réus são acusados por seis tentativas de homicídios e um assassinato num autêntico banho de sangue causado numa quadra de futebol da rua Jessé Santiago, na Cidade do Povo, em abril de 2021.

No ataque, os acusados desceram de dois carros e já foram disparando contra as pessoas que jogavam bola na quadra. Houve gritos e correria, sete pessoas feridas: Moisés Teixeira da Silva, de 22 anos, Renan Costa Ribeiro, de 19 anos, Paulo Vinicius Adelino Soares, de 48 anos, Cassemiro Borges de Andrade, de 48 anos, David de Souza, de 30 anos, Francisco Delcimar Gomes de Oliveira de 38 anos e Wendel de 23 anos.

Em seguida os bandidos provocam outro ataque, desta vez em uma lanchonete, na Rua Vereadora Maria Antônia. Os clientes que estavam no estabelecimento foram todos rendidos. O motoboy Yure Mateus de Lima Cavalcante, de 25 anos chegou a ser interrogado e questionando qual facção ele pertenceria e acabou morto com quatro tiros.

Imagens gravadas pelos próprios criminosos e espalhadas pelas redes sociais detalham o momento da ação. Na época do ataque, o local era conhecido por ser território da organização criminosa “Bonde dos 13”. Após o crime, os faccionados entraram em um carro que dava apoio as ações criminosas. Outros dois veículos usados pelos criminosos foram largados para trás. Os feridos foram levados para o Pronto Socorro de Rio Branco e devem depor durante o julgamento.

O elevado número de acusados, de vítimas e de testemunhas de defesa e acusação, deve fazer com que a sessão seja concluída na próxima quinta-feira (18).