Setor de limpeza pública recolhe mais de 5 toneladas de lixo após show do Dia do Trabalhador

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município de Cruzeiro do Sul faz o acompanhamento dos grandes eventos, limpando o local antes e depois da festividade. No show do dia do trabalhador, mais de 20 servidores realizaram a limpeza do local nesta madrugada.

“Mesmo com as caixas de lixo, sabíamos que as pessoas no meio da folia não iriam se destinar até elas”, disse o secretário Igor Neves. Os 20 servidores começaram trabalhar ainda às 1h da madrugada, coletando cerca de 5 toneladas.

O evento precisará de uma limpeza no Boulevard, que ficou repleto de lixo. “Por mais que a gente instale lixeiras, a gente não vai esperar que todas as pessoas vão lá e se desloquem. Até mesmo por conta do fluxo de pessoas, da locomoção e do aperto. Mas, assim, é estranho, temos toda a via para as pessoas deixarem os resíduos. E aí pegar e lançar no local mais difícil [no rio], no local onde realmente vai causar uma poluição nos causa certa indignação, mas a gente procura atender dentro das condições”, comenta o secretário.

Ainda hoje, os trabalhos serão realizados da melhor maneira possível, para garantir aos moradores um local limpo e bem cuidado.

Cuidar do meio ambiente é um dever de todos.