Sidney Magal é transferido de hospital; veja detalhes

No vídeo, ele explicou o que aconteceu: “Olá, pessoal. Eu tô aqui pra tranquilizar vocês que, no ocorrido no show de ontem (quinta-feira, 25/5) aqui em São José dos Campos, eu tive uma pressão alta, elevadíssima, um pico de pressão”, começou.

Em seguida, Magal contou que lida com hipertensão há um tempo: “E eu já tenho pressão alta há muito tempo, me preocupei e achei que deveria correr pro hospital. Fui muito bem recebido, eles começaram a fazer exames e viram que não era nada grave, mas me pediram que fizesse vários exames pra ficar tranquilo e continuar minha temporada de shows por aí”.

No fim, o cantor afirmou: “E nos veremos muitas outras vezes ainda, se Deus quiser. Não sei esqueçam, aproveitando que eu estou no hospital: ‘o meu sangue ferve por vocês’. Eu tenho certeza disso. Um beijo no coração de todo mundo, estou bem”, garantiu ele, fazendo referência ao trecho de sua famosa canção.

A gravação foi postada no Instagram de Magal e os seguidores enviaram muitas mensagens: “Melhoras. Torcendo por sua pronta recuperação”, desejou uma. “ Saúde, meu querido. Se cuida! Ainda quero poder ir em um show seu!”, afirmou outra. “Se cuida, querido! Você é muito importante pra todos!”, declarou uma terceira.