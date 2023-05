Simaria surge no palco com roupa aberta e mostra bronze no volumão turbinado

A coleguinha não descansa! Simaria, ex-dupla sertaneja de Simone, modelo e influenciadora digital, aproveitou a tarde desta quinta-feira (04) para compartilhar com seus fãs mais um TBT de dar inveja.

“tbt”, escreveu na legenda da publicação. Já na foto, Simaria sobe ao palco com um paletó preto e aberto, revelando seu top brilhante e um shorts PP. A musa ainda aproveitou as redes sociais para comentar sobre seu retorno aos palcos. “Sou uma pessoa que gosta de trabalhar no silêncio. Eu fiz isso a vida inteira. Escuto muito a voz do Senhor, é impressionante”, disse.

“Quando falo que Deus fala comigo é porque eu sonho. É muito forte isso. Desde jovenzinha, eu tenho o dom de sonhar com o que Deus tem para mim. Então eu não consigo dizer exatamente uma data porque eu estou esperando Ele me dizer que dia é que vai ser “, finalizou Simaria.

Simaria garante que seus retorno irá ‘impactar’ os fãs

Durante entrevista cedida ao F5, da Folha de São Paulo, Simaria garantiu que está planejando um retorno que irá impactar seus fãs e afirmou que a espera valerá muito.

“Eu acho que, quando a galera vir o que estou fazendo, vai se impactar. Eu me vi na tela fazendo uma produção musical que, com o som da minha boca e um músico replicando, comecei a chorar”, disse Simaria.

“Tenho um monte de música que ainda não gravei, que escrevi ou que estava editada na minha editora, porque eu tenho editora musical, ninguém sabia disso”, finalizou.