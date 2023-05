Sindmed procurará a prefeitura de Tarauacá para cobrar PCCR e concurso público

O Sindicato do Médicos do Acre (Sindmed-AC) buscará com urgência um diálogo com a prefeitura de Tarauacá para a negociação de um Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR) para os médicos. O objetivo é buscar a fixação de profissionais na cidade, visando oferecer vantagens aos interessados em trabalhar no município.

A entidade ainda alertará para a necessidade de concurso público efetivo a fim de garantir a legalidade e a qualidade na prestação do serviço de saúde pública. Caso não haja avanços, uma ação civil pública será ajuizada.

Segundo o vice-presidente do Sindmed-AC, Rodrigo Prado, a falta de condições melhores não atrai novos médicos para a cidade, além de não oferecer motivação para garantir médicos especialistas.

“A melhoria das condições de trabalho oferecerá um atendimento com ainda mais qualidade para a população. O contrato precário causa danos para o paciente e para o serviço público”, afirmou o sindicalista.

A demanda de negociar com a prefeitura de Tarauacá surgiu dos próprios médicos que estão preocupados com a carreira no município e temem pela sua extinção, bem como pela falta de interesse de colegas em participar do processo seletivo.

