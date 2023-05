Sindmed nega que deboche a estado de saúde de Marina Silva tenha acontecido em grupo da entidade 

A Diretoria do Sindicato dos Médicos do Estado do Acre (Sindmed-AC) emitiu uma nota neste domingo, 07, negando que o grupo “Médicos Unidos” é administrado pela entidade. A polêmica surgiu após médicos acreanos aparecerem fazendo zombaria com o estado de saúde da ministra Marina Silva (Meio Ambiente), que foi internada na madrugada de sábado (6) no InCor (Instituto do Coração), na capital paulista, com quadro de covid e sinusite.

Segundo a Folha de S. Paulo apurou, ela está no quarto, bem clinicamente, com exames laboratoriais estáveis e com pulmões não afetados. Segundo a entidade, o único grupo oficial é chamado de “Filiados”, existindo regras claras que proíbem a manifestação política, permitindo apenas assuntos médicos, debates trabalhistas, sindicais e a divulgação de informações do sindicato.

“Os membros deste Sindicato também prestam solidariedade à ministra do Meio Ambiente Marina Silva e desejam boa recuperação”, afirma.

Os três médicos, que demonstram índoles perversos ao debochar da ministra Marina Silva, são bolsonaristas e praticamente monopolizam o envio de mensagens no grupo de WhatsApp.

Primeiramente, o médico Jorge Lucas da Fonseca, que se apresenta nas redes sociais como casado, cristão e pai, compartilhou o print de uma notícia em que a ministra aparece sob o título “Marina Silva é internada em São Paulo com Covid-19”. No print, ele grifou um questionamento: “UÉ NÃO ERA VACINADA”.

Logo em seguida, o mesmo médico indaga: “Será que ela não tomou a vacina?”. A médica Grace Monica Alvim Coelho, ex-secretária de Saúde do Acre, declaradamente bolsonarista, que se apresenta nas redes sociais como ginecologista e obstetra com foco em cirurgias ginecológicas e, em especial, cirurgia íntima comentou: “Coisas da vida… E da vacinação!”.

Por sua vez, o médico Nilton Torrez Chavez, que se apresenta nas redes sociais como cirurgião geral, contraria toda a ética médica ao gargalhar e afirmar: “Kkkk tomara que os vírus da covid estejam bem”. E Jorge Lucas completa também gargalha e complementa: “Kkkkkk num é”.

Incomodado com a situação, um médico distribuiu print do deboche de seus colegas. “A maioria dos médicos não apoia isso. Esse trio fica falando “sozinho”. Praticamente só eles falam no grupo, passam 24 horas do dia sendo robôs das fake news bolsonaristas”, disse.