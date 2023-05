A Diretoria do Sindicato dos Médicos do Estado do Acre (Sindmed-AC) emitiu uma nota na noite desta segunda-feira, 8, saindo em defesa do médico pediatra, Gibson de Souza Moura, acusado por uma mãe de ter negado atendimento aos filhos no último final de semana, no Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb).

Em nota, Sindmed se referiu ao ato como “covarde”. Segundo a entidade, as informações por ela relatadas são facilmente desmentidas pelo próprio prontuário médico, com o registro pormenorizado das condições de saúde das crianças bem como a orientação para se buscar a unidade básica de saúde, este sim o local apropriado para o tratamento da doença diagnosticada.

“Em um ato desprezível, a responsável pelas crianças buscou constranger o médico, proferindo ofensas, chegando a agredi-lo e a persegui-lo dentro da unidade de saúde”, destaca.

https://contilnetnoticias.com.br/2023/05/video-mae-acusa-medico-do-ps-de-negar-atendimento-a-criancas-e-caso-repercute/

Em outro trecho, a entidade informa que tomará medidas cabíveis para responsabilização nas esferas cível e criminal da pessoa responsável por divulgar o vídeo nas redes sociais, buscando punir de forma exemplar os envolvidos no ato desumano que resultou em um verdadeiro caso de humilhação pública, agravado pelos comentários preconceituosos sobre as condições físicas do médico, portador de necessidades especiais por baixa estatura, e que passou a ser motivo de chacota pública.

“A Diretoria desta entidade ainda se solidariza com a real vítima do caso: o pediatra Gibson de Souza Moura, um profissional exemplar, respeitado por seus colegas e que mesmo com todas as limitações sempre atuou de forma ética e profissional em prol da saúde de nossas crianças”, encerrou.