Em poucos dias, sobe para 4 o número de mortes por síndrome respiratória no Acre

Subiu para quatro o número de pessoas que morreram vítimas de síndrome respiratória em Cruzeiro do Sul. A saúde municipal está em alerta com a alta nas internações.

As mortes foram de duas crianças de Cruzeiro, uma de Feijó e um idoso, morador de Ipixuna, no Amazonas. Os nomes das vítimas e dias das mortes não foram divulgados.

A secretária de Saúde de Cruzeiro do Sul, Valéria Lima, informou que as duas crianças do município, de um mês, e de três anos, que morreram de influenza, não foram atendidas em Unidades Básicas de Saúde. “As mães não procuraram nenhuma UBS e as crianças deram entrada direto no Hospital do Juruá em estado já avançado”.

A outra morte, de uma criança de três anos e do idoso, foi pelo vírus da influenza B.

As unidades de saúde estarão abertas até as 19h com vacinação contra influenza e outras disponíveis. E no sábado, haverá uma grande campanha de imunização e atualização das carteiras de vacinas, nas tendas montadas em vários pontos da cidade.