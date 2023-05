Socorro Neri assume presidência da executiva municipal do Progressistas

A deputada federal Socorro Neri foi empossada como nova presidente da executiva municipal do Progressistas, em Rio Branco. O evento ocorreu nesta sexta-feira, 19, na sede do partido, com a presença do governador Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza, do deputado federal Zezinho Barbary e da deputada estadual Maria Antônia, entre outros membros da sigla.

Campeã de votos nas eleições de 2022, Neri destacou a importância do Progressistas para o Acre e seu compromisso com a política em Rio Branco. “Somos um partido sério e temos poder de apresentar nos 22 municípios do Acre chapas fortes, coesas e com parlamentares comprometidos com a nossa população. Vamos trabalhar para que o Progressistas eleja em 2024 o maior número de prefeitos e possa continuar dando suporte e apoio aos eleitos”, destacou a deputada Socorro Neri.

Estabelecido atualmente como o maior partido do Acre, os Progressistas têm trabalhado pelo desenvolvimento econômico, político e social do Estado. O partido possui em seus quadros nove prefeitos, 38 vereadores, três deputados federais e três estaduais, além do governador do estado e da vice-governadora Mailza Assis.

A vice-governadora Mailza Assis, reforçou a unidade e compromisso do Progressistas com o trabalho realizado pelo governador Gladson Cameli pela população do estado do Acre.

“Nosso compromisso é fazer uma boa política, alcançar as pessoas e promover dignidade para a população acreana, por meio dos partidos e mandato dos nossos parlamentares. Já temos uma composição bem estruturada, e o governador Gladson Cameli é o nosso principal líder e condutor nesta jornada”, disse a vice-governadora, Mailza.

Estiveram presentes também o deputado estadual José Luís Tchê, o vereador Samir Bestene, Capitão N Lima, Rutênio Sá, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, secretário de governo, Alysson Bestene, presidente do Iteracre, Gabriela Câmara, e representantes dos partidos União Brasil, Democracia Cristã, Solidariedade, Republicanos, PSDB, PDT, PMB e Patriotas.