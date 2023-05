Socorro Neri repudia vinda de Maduro ao Brasil: “Afronta à democracia”

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, está no Brasil nesta segunda-feira (29), para uma agenda que inclui uma reunião com os presidentes dos 12 países da América do Sul, proposta pelo presidente Lula, além de outros compromissos. O governo Lula considera a visita como uma retomada das relações com o país vizinho após anos de desgaste.

A visita do presidente venezuelano não agradou algumas pessoas, como apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns parlamentares. A deputada federal Socorro Neri (PP-AC) repudiou nas redes sociais a chegada de Maduro.

“Receber com honras de Estado um líder ditatorial como Nicolas Maduro é uma afronta à democracia e aos direitos humanos. Não podemos compactuar com regimes que violam a liberdade e a justiça. O Brasil deve se posicionar em defesa da democracia e dos valores que a sustentam”, disse a deputada nas redes sociais.