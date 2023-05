Southampton x Fulham: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Premier League

COMO VEM AS EQUIPES

Lanterna da competição, o Southampton pode ser rebaixado nesta rodada. Com oito pontos a menos que o Everton, primeiro clube dentro do Z3, e 12 ainda em disputa, os Saints precisam vencer para tentar um milagre para permanecer na elite do futebol inglês.

Em décimo lugar, com 48 pontos, o Fulham não tem chances de cair para a segunda divisão e a classificação para a Liga Europa é muito baixa, se mantendo no meio da tabela de classificação. Vindo de vitóra larga sobre o Leicester, por 5 a 3, o clube vai buscar mais três pontos contra o último colocado.

FICHA TÉCNICA:

Southampton x Fulham Data e horário: sábado, 13/05/2023, às 11h (de Brasília)

Local: St. Mary’s Stadium, em Southampton (ING)

Onde assistir: Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SOUTHAMPTON (Técnico: Rubén Sellés)

McCarthy; Walker-Peters, Lyanco, Bednarek e Maitland-Niles; Lavia e Ward-Prowse; Walcott, Alcaraz e S. Armstrong; Adams Desfalques: Armel Bella-Kotchap, Romain Perraud, Mohammed Salisu, Juan Larios e Valentino Livramento (lesionados)