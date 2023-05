Sucuri é atropelada próximo à ponte metálica em Sena Madureira

Uma sucuri foi atropelada na tarde desta quinta-feira (25) próximo à ponte metálica José Nogueira Sobrinho, em Sena Madureira, na BR-364. Segundo testemunhas, a cobra saiu da mata e ficou ao lado da rodovia, mas acabou se arrastando para a estrada onde foi atropelada. A cobra não aguentou e morreu minutos mais tarde.

Uma moradora do local presenciou o acidente e comunicou o fato à imprensa, solicitando intervenção dos órgãos competentes. De acordo com informações, o resgate do animal será realizado pelos integrantes do Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC).

A situação alerta para a necessidade de cuidado e respeito com a fauna local. A preservação desses animais é fundamental para a manutenção do equilíbrio ecológico, além de serem importantes na cadeia alimentar da região.