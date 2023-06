Susana Vieira diz ter sentido ‘tesão’ durante gravações com ator da Globo

A participação da atriz Susana Vieira, de 80 anos, no programa Encontro com Patrícia Poeta, deu o que falar na manhã desta segunda-feira, 29. Sem papas na língua, a atriz relembrou o romance que viveu com Rubens de Falco, após a novela A Sucessora, que foi ao ar em 1978.

“Durante a novela, a gente sentiu tesão”, disse, arrancando risos da plateia que não esperava tamanha sinceridade.

Tati Machado ainda brincou com o horário em que o programa é transmitido: “10 horas e 9 minutos”, falou, ao que Manoel Soares respondeu: “Acontece, e está tudo bem”, rindo.

Susana continuou explicando que, depois que a novela acabou, os dois se casaram e moraram juntos por dois anos na Europa. Porém, ela garantiu que, enquanto as gravações ainda ocorriam, não teria acontecido nada entre os atores.

A atriz, que já tem 60 anos de carreira, voltou a deixar os apresentadores sem graça ao falar sobre como as cenas de envolvimento sexual estão mais quentes atualmente. “Hoje em dia é tudo exagerado, as pessoas estão indo para cama, tirando a roupa, esfregando corpo no corpo. Como é que vai um para cada casa? Eu não sei”, afirmou Susana.