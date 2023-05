Susana Vieira passa por redução chocante de salário na Globo; saiba o valor

Susana Vieira está passando por um momento complicado na Globo. Isso porque a emissora resolveu reduzir o valor do salário da atriz para um valor chocante.

A decisão da Globo veio depois de uma série de demissões de jornalistas, assim como não-renovações de contratos fixos com vários atores. Dessa forma, a justificativa da emissora para a redução de salários seria uma suposta redução de custos.

De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa “A Tarde é Sua”, a Globo estaria tentando negociar com alguns contratados para mantê-los no elenco fixo. Entretanto, o reajuste de Susana Vieira reduziria o salário dela em R$220 mil. Dessa forma, a atriz passaria a receber R$30 mil reais por mês, e não R$250 mil, como recebia anteriormente.

O único adendo do contrato de Susana é que ela receberia um acréscimo em seu salário sempre que tivesse algum projeto sendo transmitido pela emissora.

Agora, cabe a atriz fazer a decisão final sobre seu futuro dentro da Globo, podendo ou não permanecer no elenco fixo da Globo após os reajustes.

Gabriela Duarte está entre as atrizes que não renovou contrato com a Globo

Após 35 anos de casa, a filha de Regina Duarte, Gabriela Duarte, não renovou seu contrato fixo com a Globo. A atriz segue a tendência dos principais nomes da emissora.

Isso porque Renato Aragão e Zeca Camargo, por exemplo, também não possuem mais contratos e exclusividade com a Globo. Agora, por mais que eles não fiquem à disposição da emissora, eles podem voltar a trabalhar no canal, só que, dessa vez, ganhando por trabalho.