O apresentador Tadeu Schmidt deixou claro que não está de saída do Big Brother Brasil, reality show da TV Globo. O global publicou um vídeo em suas redes sociais e afirmou que está esperando pelo BBB24, indicando que segue no comando do programa.

“Gente, eu precisava dividir isso com vocês e achei que era melhor fazer logo assim de pijama mesmo. Eu dormi 8 horas seguidas pela primeira vez neste ano. Nossa, que delícia! Foi bom demais. Nem lembrava como era dormir tanto assim”, iniciou. View this post on Instagram A post shared by Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt)