Tailane e Pamela são as opções para a vaga de Jaque na Assermurb

O elenco da Assermurb realizou um treinamento na tarde desta quinta-feira (4), no campo B da Federação de Futebol e fechou a preparação para a partida contra o Recanto da Criança, do Amazonas. O jogo vai ser disputado no sábado (6), às 16 horas, no Florestão, e marca a abertura da 2ª fase do Campeonato Brasileiro Feminino A3.

A atacante Jaque, expulsa no confronto contra o São Raimundo, cumpre suspensão automática. A meia Tailane e a atacante Pamela são as opções.

“Estamos avaliando para definir quem joga. O mais importante é que temos opções”, disse a diretora Socorro Siqueira.

Katrina volta ao time

O meia Katrina volta ao time no duelo contra o Recanto da Criança. Por problemas particulares, Katrina desfalcou a equipe no jogo em Boa Vista.

Garantir vantagem

A Assermurb entra no duelo da 2ª fase sem favoritismo e por isso é preciso conquistar uma vantagem no duelo em casa.

“Sabemos do nível da equipe que iremos enfrentar. Precisamos fazer o nosso jogo”, comentou Socorro Siqueira.