Tata Werneck faz homenagem a Paulo Gustavo: “Lembro de você todo dia”

Tata Werneck usou as redes sociais na noite dessa quarta-feira (3/5), para prestar uma homenagem ao amigo Paulo Gustavo, que morreu em 2021 vítima de consequências da Covid-19. No Instagram, a apresentadora do Lady Night falou sobre a saudade que sente do humorista.

A artista compartilhou com os 55 milhões de seguidores um vídeo reunindo momentos divertidos ao lado do ator, em que eles aparecem na companhia de Thales Bretas e Bruna Marquezine. E lamentou a falta que Paulo Gustavo faz. “Dois anos que a gente entendeu que você era cometa. Tua ausência é forte. Mas tua presença é mais. Eu lembro de você todo dia. Vamos te amar sempre”, escreveu Tata Werneck na legenda. Nos comentários, amigos e fãs de Paulo Gustavo também lamentaram a falta do humorista. “É impressionante a conexão que ele criou até com a gente que nunca encontrou com ele pessoalmente. Parece que perdi alguém da família”, comentou um internauta. “Insubstituível. Essa foi uma perda que ninguém acredita até hoje. Inaceitável! Mas ele continua presente, sim.”, escreveu outro. Confira o post: View this post on Instagram A post shared by Tata Werneck (@tatawerneck)