Tati Zaqui mostra como faz para se esquentar sozinha nesse frio: “No meio da sala

Tati Zaqui deixou os fãs apaixonados e acordou bastante empolgada na manhã deste sábado (13). A funkeira publicou um vídeo de coreografia e deixou o frio de lado enquanto mostrava seu gingado envolvente para esquentar o clima!

Na ocasião, a funkeira mostrou que é gente como a gente e também sente frio, mas deixou os fãs do Instagram enlouquecidos enquanto fazia os melhores passinhos para exaltar seu corpão saradíssimo em frente às câmeras no vídeo improvisado. “Socorro @mclukkas, você sabe que hitou!”, celebrou Tati na legenda.

“Que mulherão! É tão bom ver a Tati toda feliz assim”, disparou uma fã da cantora nos comentários do vídeo. “Ela arrasa mesmo de pijama, sou completamente apaixonado nela”, exaltou outro internauta na publicação. “Só falta fazer um feat com a MC Pipokinha“, pediu um seguidor.

Thomaz Costa abre live nas redes sociais e se pronuncia sobre suposto término com Tati Zaqui: “Tenham vergonha”

Terminou ou não? Recentemente, o ator Thomaz Costa usou as redes sociais para se pronunciar sobre o suposto término, que foi anunciado por Tati Zaqui no Instagram. O ex-fazenda afirmou que ainda está namorando com a cantora, mas, desde então, não se sabe o status de relacionamento dos dois.

“O povo gosta da desgraça e vocês deviam se tratar mano, estou falando com todo mundo da live mesmo. Estou solteiro? Ó [mostrou a aliança] para quem está mandando direct, mulher… Tenham vergonha na cara, já bloqueei todo mundo”, começou o ator. “É isso que vocês gostam, vocês gostam da desgraça, por isso que não vai para frente. Mas comigo está tudo certo, meu relacionamento está tudo certo, eu não postei nada”, completou Thomaz.

Em seu Instagram, no entanto, Tati Zaqui postou um story enigmático e preocupou os fãs ao surgir no hospital: “Obrigada pelas mensagens de carinho, eu tô me cuidando… Queria muito estar na minha turnê porque meu trabalho é o que me dá vida, mas sei que tudo tem um propósito e quando eu sair desse hospital vai ser pra nunca mais voltar para as mesmas condições”.