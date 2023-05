Técnico de enfermagem de 22 anos tem pulmão perfurado após uso de vape

O pulmão esquerdo dele apresentava uma lesão grave, semelhante a um buraco, e o ar estava escapando pela caixa toráxica dele. Além da dor intensa, essa condição leva a morte em poucas horas se não for tratada.

Para resolver o problema, segundo ele contou ao Daily Mail, foram necessários drenar o ar com um catéter e remover 1/4 do pulmão. A cirurgia permitiu que o órgão pudesse ser costurado e ele voltasse a respirar.

Ele fumava desde os 17 anos e já estava tão viciado no uso de cigarros eletrônicos que inalava o equivalente a 20 cigarros por dia. Agora, depois do colapso do pulmão, ele segue afastado do trabalho e tem dificuldade até de falar.