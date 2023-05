‘Tem sempre uma primeira vez’, diz José Loreto sobre desfilar de fio dental e com sensor de glicemia

Último desfile da noite desta sexta-feira na São Paulo Fashion Week, a The Paradise causou em sua estreia na semana de moda. O ator José Loreto desfilou de fio-dental e atraiu todos os flashes. “Sempre tem uma primeira vez”, comentou o ator, ao final da apresentação.

O ator, que é diabético, deixou aparecer o sensor de glicemia que utiliza no bumbum. Ele é vocal sobre os cuidados que tem com o controle do diabetes tipo 1 há mais de 20 anos.

O desfile da marca de Thomaz Azulay e Patrick Doering contou com vários famosos. Além de Loreto, Silvia Pfeifer, Jonathan Azevedo, Luis Lobianco e Monique Evans desfilaram a coleção que fez uma viagem no tempo, com o tema brechó.

Luis Lobianco, que chegou a dar um “confere” em Loreto ao se cruzarem na passarela, também falou sobre a experiência de ser modelo por um dia.

“Estou me sentindo em casa aqui. A real é que eu sempre gostei de moda, sempre fui interessado e ‘lookeiro’. Então, é um ambiente que não é estranho para mim”, comenta o ator.