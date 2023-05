Thor Dantas sai em defesa de Jorge Viana nas redes e recebe críticas de internautas

O médico infectologista e professor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Thor Dantas, saiu em defesa do ex-governador acreano Jorge Viana, que foi afastado do cargo de presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) após uma decisão judicial.

Momentos após a notícia do afastamento, diversas pessoas manifestaram apoio e defesa ao ex-governador do Acre, inclusive o médico Thor Dantas, que afirmou que fez capacitações em congressos internacioanis e faz apresentações técnicas em inglês, mas que até hoje, não possui título de proficiência na língua inglesa.

“Uma pessoa com a formação técnica, a capacidade de gestão e a experiência política que tem o Jorge Viana, fazendo o trabalho que ele vem demonstrando à frente da Apex Brasil, ainda mais tendo à sua disposição os melhores tradutores profissionais qua a agência pode dispor… sinceramente, não precisa de título de proficiência em inglês para dar conta, com competência, de suas atribuições. Não vejo sentido nenhum nessa decisão. É clara briga política…”, disse em uma publicação no Instagram.

O médico relembrou também uma situação que passou em uma estação de metrô em Viena, na Áustria, durante o 50º Congresso Internacional de Fígado, em 2015. “Um senhor alemão, a passeio, precisando de ajuda para saber qual trem deveria pegar para seu destino. Eu lhe disse que não falava alemão e, ao lhe perguntar, ele me disse que não falava inglês! Lhe disse que seria impossível conversarmos a não ser que ele falasse espanhol. E ele falava! Lhe expliquei, no meu limitado espanhol, tudo que já havia aprendido sobre as linhas do metrô de Viena e nos entendemos perfeitamente!”, lembrou.

Thor disse ainda que Jorge Viana é “um craque, da gestão, da política, da comunicação” e que tem discordâncias com ele, que é natural da vida, “mas tenho por ele também grande respeito e admiração por sua competência, inteligência e realizações. Essa foto é da brilhante aula que ele deu, a meu pedido, no 50º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, que eu tive o prazer de presidir, em 2014”, disse.

Diversos internautas comentaram na publicação do médico, apoiando ou discordando do posicionamento de Thor.

“Não concordo. Se no estatuto tem quer ser fluente em inglês, tem que ser! Afinal, quem ele pensa que é pra mudar o estatuto Por causa dessas atitudes de certas pessoas que acham que podem fazer tudo e mudar tudo que o Brasil tá uma merda”, escreveu um internauta.

“Parabéns por trazer estas afirmações, Thor! Concordo totalmente com cada ponto que vc colocou, acrescentando o quanto o @jorgevianaacre trabalhou neste ano e o quanto deu visibilidade a uma empresa brasileira que passamos muitos anos sem sequer ouvir falar”, disse outro.