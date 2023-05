Minutos antes do deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) subir no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) na sessão desta quarta-feira (10), a turma do Tribunal de Justiça do Estado (TJAC), aprovou, por unanimidade, com 9 votos, a derrubada do artigo segundo da Reforma Administrativa proposta pelo Palácio, aprovada pelos deputados no mês passado. A informação foi confirmada pelo deputado comunista durante discurso.

Os desembargadores acompanharam o voto do relator, Luis Camolez e da decisão do Ministério Público do Acre.

A ação foi movida pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que alegou inconstitucionalidade da reforma.

O ponto barrado pelo Tribunal de Justiça foi o que estabelece a criação de pelo menos 30% novos cargos comissionados na Administração Pública.