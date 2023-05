Trabalhador rural está desaparecido e família pede ajuda para encontrar

De acordo com informações da família, Jhosefe de Oliveira Melo, de 36 anos, saiu da casa dos pais, no ramal Quixadá, na última quarta-feira (24), e não retornou. O homem presta serviços em uma fazenda, sua principal ocupação profissional.

O homem teria saído na moto no dia do desaparecimento em questão, seu pai e mãe, com quem ele mora atualmente, já comunicaram a polícia do sumiço do rapaz, mas estão desesperados para encontrá-lo.

Em razão disso, eles pedem ajuda a população para localizá-lo ou buscando encontrar alguma informação que possa revelar seu paradeiro, eles também tentaram, não conseguiram entrar em contato por seu celular, que consta como desligado.