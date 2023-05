Três acusados de estuprar crianças são presos pela polícia no Acre

Três estupradores condenados pela Justiça e que continuavam nas ruas foram presos numa ação da Polícia Civil do Acre (PCAC). Eles foram presos agentes da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Decav), com o apoio da Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI), entre quinta e esta sexta-feira (26).

Os três são acusados de estupro de vulnerável, em casos distintos e em locais diferentes. Dentre os presos, um homem de 66 anos e um outro que já cumpre pena no presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, por outros crimes.

Ainda na tarde de ontem a polícia judiciária cumpriu outro mandado de prisão, destinado a um homem de 36 anos na região do Bujari. Já na manhã desta sexta-feira, a PCAC alcançou um idoso de 66 anos, que foi capturado no bairro Sobral, em Rio Branco.

Segundo o delegado titular da Decav, Alberto Dalacosta, as investigações demonstraram a gravidade dos crimes cometidos pelos indivíduos e a importância de sua retirada de circulação para proteger outras possíveis vítimas. “A polícia Civil está compromissada em combater de forma incansável os crimes contra a infância e a adolescência, garantindo que os responsáveis sejam levados à justiça”, enfatizou o delegado Dalacosta.

Os três indivíduos foram encaminhados para o sistema prisional, onde cumprirão suas penas conforme determinado pela Justiça. A Polícia Civil continuará atuando de forma incansável na investigação e repressão de crimes dessa natureza.