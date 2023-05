Três melhores apostas para o palpite Universidad de Chile x Cobresal

Confira agora o palpite Universidad de Chile x Cobresal, jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Chileno 2023. O confronto entre as equipes está marcado para acontecer às 19h (horário de Brasília), nesta segunda-feira (15), no Estádio Nacional, em Santiago, no Chile. O Universidad de Chile tem 46,5% de chances de ganhar a partida.

Vitória do Universidad de Chile

O Universidad de Chile deve ser capaz de vencer o Cobresal no confronto desta segunda-feira. O adversário pode estar ocupando a maior posição no momento, porém a La U não é uma equipe simples de se vencer, e o histórico mostra: apesar de encontros antigos, foram 38 vitórias contra apenas 15 derrotas.

As probabilidades apontam para 46,5% de chances para a vitória do Universidad de Chile na partida do palpite Universidad de Chile x Cobresal.

Ambas as equipes marcam: sim

O Cobresal vem de uma ótima fase: apesar de uma derrota na rodada retrasada, a equipe é a quem lidera a tabela, e tem conseguiu marcar em quatro dos últimos cinco gols. Com o Universidad de Chile, a história não é diferente: a equipe tem conseguido golear, e dos últimos cinco duelos, marcou em todos.

No histórico, de 2009 até 2012, todos os encontros contaram com gols de ambos os lados do campo.

Com esses dados, chances são de 58,1% de probabilidades para ambas as equipes marcarem no confronto do palpite Universidad de Chile x Cobresal.

Total de gols: mais de 2,5

E com uma média total de 3,27 por encontro, resultante de 219 gols marcados em 67 jogos, os clubes acabam quase sempre conseguindo ultrapassar a média de gols estabelecida pela aposta, tendo sido assim em todos os jogos disputados de 2010 até 2012.

Com isso, chances são de 51,8% para mais de 2,5 gols serem marcados no duelo do palpite Universidad de Chile x Cobresal.

Universidad de Chile x Cobresal: últimas notícias e prováveis escalações

Universidad de Chile

Sem muitos motivos para sorrir por aqui. Os torcedores da La U sofrem um pouco: a equipe perdeu de 2 x 1 para o Coquimbo Unido e como se não bastasse, ainda veio cartão vermelho. Cristian Palacios fez o gol que abriu o placar, aos 8′, deu esperança aos fãs que assistiam no estádio do adversário, mas o mandante mostrou que em casa, faz bonito.

O cartão vermelho veio para uma das peças centrais da equipe, Lucas Assadi, nos acréscimos da etapa complementar.

Universidad de Chile provável escalação: Cristóbal Campos; Juan Pablo Gómez, Luis Casanova, Matías Zaldivia e Nery Domínguez; Marcelo Morales, Israel Poblete e Darío Osorio; Nicolás Guerra, Cristian Palacios e Renato Huerta. Técnico: Mauricio Pellegrino.

Cobresal

Líder! Após a vitória da última rodada, o Cobresal tomou o lugar que pertenceu ao Huachipato por semanas e se tornou líder da tabela, com 26 pontos de oito vitórias e dois empates. A partida que lhe concedeu a posição foi a contra o O’Higgins, que a equipe venceu por 1 x 0 com gol de Waterman, de pênalti, aos 32′ da etapa complementar.

Cobresal provável escalação: Leandro Requena; Guillermo Pacheco, Sebastián Silva, Diego Céspedes e Marcelo Jorquera; Alejandro Camargo, Luis Vásquez e Leonardo Valencia; Franco Garcia, Cecílio Waterman e César Munder. Técnico: Gustavo Huerta.