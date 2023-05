Tribe Beat apresenta Dubdogz como headliners em evento neste sábado

Na noite deste sábado (27), os amantes da música eletrônica têm um encontro marcado na ExpoAcre para mais uma edição eletrizante da Tribe Beat. O evento promete agitar a noite com o duo brasileiro Dubdogz como headliners do evento, acompanhados pelo talentoso DJ Sandville e Dj’s locais. Confira o Line-up completo:

A Tribe Beat é reconhecida como uma das festas mais aguardadas pelos fãs de música eletrônica no Acre. Com uma proposta de proporcionar experiências únicas, a organização do evento traz sempre grandes nomes da cena para garantir uma noite memorável.

VEJA TAMBÉM: Com mais de 1,5 mil pessoas confirmadas, Tribe Beat acontece neste sábado; veja local

Desta vez, o destaque fica por conta do duo brasileiro Dubdogz, que ganhou projeção internacional com hits como “Infinity” e “World Hold On”. Os irmãos Marcos e Lucas Schmidt são conhecidos por suas produções contagiantes e remixes que conquistam as pistas de dança ao redor do mundo. Com um estilo marcado pelo groove e batidas vibrantes, eles prometem levar o público ao delírio com sua performance energética.

Antes do aguardado show de Dubdogz, o público terá a oportunidade de curtir o set do talentoso DJ Sandville. Reconhecido por sua versatilidade e habilidade em criar atmosferas envolventes, Sandville é o escolhido para iniciar a festa com seu repertório seleto e cativante. Sua proposta é preparar o público para o ápice da noite, com uma seleção musical que transita entre diferentes subgêneros da música eletrônica, garantindo uma experiência única a todos os presentes.

O Parque de Exposições Wildy Viana, onde acontece a ExpoAcre, foi escolhido para sediar o evento e já conta com mais de 2000 ingressos vendidos. Com uma estrutura adequada e espaçosa, o espaço oferece um ambiente propício para a realização de grandes eventos, garantindo conforto e segurança aos participantes.

Se você é fã de música eletrônica, a Tribe Beat com Dubdogz e Sandville é o lugar certo para você estar neste sábado. Prepare-se para dançar, vibrar e se deixar levar pelos ritmos contagiantes que invadirão a ExpoAcre.