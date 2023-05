Twitch Turbo chega ao Brasil e abaixa preço

Em outras regiões, como os Estados Unidos, o serviço sofreu aumento de preço, saltando de U$ 8,99 para US$ 11,99. Tal mudança, inclusive, gerou reclamações de americanos em fóruns pela internet. No Brasil, a chegada do serviço divide opiniões dentro da comunidade, no que diz respeito a repasses de pagamento – uma vez que dependem de anúncios para monetização.

Além de assistir as transmissões de seus streamers favoritos sem anúncios, o assinante também terá um distintivo de chat, conjunto de emotes expandido, cores personalizadas para nomes de usuário no chat e armazenamento de transmissões expandido. Este último, agora permitirá o perfil a salvar seus video on-demad (VOD) por até 60 dias antes de sua exclusão. Sem o Twitch Turbo, o arquivo da transmissão permanecerá ativo por até 14 dias. Os novos assinantes no Brasil já podem adquirir a assinatura pelo novo valor a partir desta data. Já os antigos, foram notificados por e-mail sobre as mudanças de preço. Os assinantes atuais terão seus planos mantidas pelos próximos três meses, mas deverão optar pelos novos valores. Caso não renovem o Twitch Turbo neste período, suas assinaturas serão canceladas a partir de 31 de agosto.