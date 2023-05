Ué? Após show, fãs flagram Maiara e affair juntos em estabelecimento

Embora Maiara, dupla de Maraisa, e o sertanejo Matheus Gabriel não estejam mais vivendo um romance, a coluna LeoDias descobriu que os dois saíram ontem, na noite de quarta-feira (3/5), após a gravação do DVD de Edson e Hudson, para comer em uma lanchonete, apenas como amigos.

Enquanto estava no estabelecimento a cantora tirou foto com fãs que estavam no local e em um dos cliques é possível ver Matheus Gabriel de costas do lado da cantora.

Conforme já noticiamos, amigos de Maiara que estavam na gravação do DVD de Edson e Hudson afirmaram com exclusividade à coluna LeoDias que ela está mais solteira do que nunca. Os cliques da cantora abraçando o sertanejo nos bastidores do show foram tirados enquanto os dois se cumprimentavam, mas eles não estão mais juntos.

Gabriel e Maiara nunca chegaram a namorar, mas tiveram um breve romance que durou apenas algumas semanas.

Matheus estava no local como convidado para assistir ao DVD, enquanto Maiara e Maraisa foram ao evento para subir ao palco e participar da gravação. Fontes desta coluna ainda afirmaram que ele teria ficado esperando no corredor dos bastidores para cumprimentá-la e que as gêmeas chegaram horas depois dele.