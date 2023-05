Valesca Popozuda deixa recado para acreanos: “Colocando popô pra girar”

A musa do funk, famosa pelos hits Beijinho no ombro e Eu sou a diva que você quer copiar, Valesca Popozuda é a atração principal no aniversário de 2 anos do Recanto Club. O evento vai acontecer no dia 1 de julho em Rio Branco e já tem bilheteria aberta.

Em vídeo divulgado pelo Recanto Club, a cantora deixa um recado especial para os acreanos. A musa do funk fala sobre sua apresentação na capital acreana. Veja o vídeo na íntegra:

Considerada uma das precursoras do funk no país, a cantora preparou uma surpresa para os seus fãs no mês de abril. Valesca lançou o single, intitulado “Encapa o Boneco”, que faz parte do projeto “Proibidão Seguro”, desenvolvido em parceria com a agência VMLY&R, com o objetivo de conscientizar a população em relação à importância do sexo seguro. A canção estar disponível em todas as plataformas digitais.

Veja o vídeo do recém-lançamento da cantora: