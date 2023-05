Valor bruto da produção agropecuária no Acre ultrapassa os R$ 2,5 bilhões em 2023

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) estimado para Acre em 2023, com base nas informações de safras de abril, é de R$2.573.364.115,00. A criação bovina e a cultura da mandioca e da banana, seguem sendo os produtos de maior valor de produção no Estado.

O valor da produção agropecuária do Acre é maior que a de estados como Rio Grande Norte, Roraima, Amapá e Distrito Federal. Os dados são do Ministério da Agricultura e Pecuária.

Em todo o Brasil, o VBP de 2023, com base nas informações de safras de abril, é estimado em R$ 1,216 trilhão, 4,7% superior em relação ao valor de 2022, que chegou a R$ 1,161 trilhão.

Dados sobre exportações

De acordo com dados divulgados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as exportações acreanas nos primeiros três meses de 2023, sofreram redução de 43,5% em relação ao ano passado e de 21,9% em relação a 2021.

Em 2022, os cinco maiores destinos das exportações de produtos acreanos foram o Peru, Turquia, Bolívia, Holanda e China. Já em 2023, os cinco primeiros foram Turquia, Espanha, Portugal, Peru e Hong Kong.

A Soja

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que entre os anos de 2012 e 2022, o cultivo de soja no Acre cresceu mais de 7.000%.

Os números apontam que a área plantada em 2019, que era de 1.660 hectares, saltou para 11.395 hectares em 2023. A soja é o terceiro produto mais exportado no estado.