Valorant: artista viraliza ao criar skins de Star Wars; veja

A publicação já ultrapassou as duas milhões de visualizações e chegou até jogadores profissionais de Valorant. Finalista da chave superior do VCT Américas 2023 com a Evil Geniuses (EG), Ethan se derreteu ao conceito de skins criado por Vegod. Nesta sexta-feira, a EG encara a brasileira LOUD por uma vaga na decisão do torneio americano.

“— Eu faria qualquer coisa para ter isso no jogo — disse o jogador da EG.

Star Wars x Valorant // Skin Reveal Trailer#valorant Which Side of the Force Are You? pic.twitter.com/sL73iOgBG0 — Vegod (@Vegod_) May 24, 2023

“Essa não é a primeira vez que Vegod faz sucesso nas redes ao sugerir ideias de novas skins para o Valorant. No fim de 2022, o artista criou skins para armas inspirado na Copa do Mundo. Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo foram alguns dos homenageados. Já em março deste ano, o animador fez skins de The Last of Us.