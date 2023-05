Vasco bate Atlético e chega a liderança do estadual Sub-20

Com gols de Ryan e João Vitor, o Vasco venceu o Atlético por 2 a 0 nesta sexta, 26, no Florestão, e assumiu a liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-20 com seis ao lado do Andirá/Santa Cruz.

Jogo bem disputado

Vasco e Atlético realizaram uma partida bem disputada desde o início. O Vasco abriu o placar, no primeiro tempo, e o Atlético criou oportunidades para empatar. No fim, João Vitor fechou o marcador.

Fala Oziel!

“Conseguimos uma vitória importante, mas não gostei do futebol da minha equipe. Precisamos trabalhar mais e alguns atletas precisam entender que não iremos ganhar jogos antes dos 90 minutos. A competição é difícil”, declarou o técnico do Vasco, Oziel Moreira.

Próximas partidas

Independência x Andirá

Rio Branco x Plácido de Castro

Na terça, 30, a partir das 14h45, no Florestão

Vasco e Atlético realizaram um jogo cheio de alternativas e bons lances/Foto Manoel Façanha