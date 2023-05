Vasco e Independência estreiam e querem surpreender no Sub-20

Vasco e Independência fazem nesta sexta, 19, a partir das 16h45, no Florestão, as estreias no Campeonato Estadual Sub-20. As duas equipes não estão entre as favoritas, mas a tradição na categoria e os investimentos podem levar os times à fase decisiva da competição.

Oziel comanda o Vasco

Depois de iniciar um trabalho no Independência na atual temporada, o técnico Oziel Moreira trocou o Marinho Monte pela Fazendinha.

O treinador acredita na possibilidade de lutar pela conquista do título e sonha em voltar a Copa São Paulo.

Independência com importados

O comando do Sub-20 Tricolor resolveu trazer atletas de São Paulo e Goiás visando o Estadual.

O elenco trabalha de “maneira discreta” e o primeiro objetivo é conquistar uma vaga na semifinal.