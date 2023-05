Vaza nudes de ex-galã de ‘Malhação’ e web fica eufórica: ‘Espetáculo’

O nome do ex-galã de “Malhação”, Gabriel Fuentes, voltou a chamar a atenção dos internautas nas redes sociais no fim de semana. É que um suposto nude do ator foi compartilhado e as imagens deixaram os usuários do Twitter em polvorosa.

“Benza Deus”, comentou um. “Eita como é gostoso”, escreveu outro. “Deuso maravilhoso. Que homem”, disse um terceiro. “Um espetáculo de homem”, escreveu mais um.

Gabriel ficou conhecido em 2018 quando interpretou Érico Melo, em “Malhação: Vidas Brasileiras”. O último papel do ator na TV Globo foi em “Nos Tempos do Imperador” (2021/22). Vale ressaltar que ele também já integrou o elenco na novela bíblica “Gênesis” (2021).

Vale destacar que o ator abriu uma conta no Onlyfans recentemente. O rapaz cobra 20 dólares por mês, na plataforma adulta, o que dá em torno de 104 reais.