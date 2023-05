Veículo tem princípio de incêndio após pane elétrica no estacionamento de supermercado em Rio Branco

Um carro modelo Peugeot, cor cinza e placa KRW-1441, teve um princípio de incêndio na noite desta terça-feira (23) após sofrer uma pane elétrica no estacionamento de um supermercado localizado na via Chico Mendes, região do Amapá, em Rio Branco (AC).

De acordo com o proprietário do automóvel, ele estava fazendo compras no supermercado e deixou o veículo estacionado. Ao retornar, ao entrar no carro e dar a partida, ouviu um estrondo vindo da parte da frente do veículo, mais precisamente do motor, seguido das chamas que iniciaram debaixo do capô, possivelmente causado por um curto-circuito ou pane elétrica.

Os funcionários do supermercado perceberam a situação e imediatamente correram com os extintores para apagar as chamas, que foram controladas antes da chegada do Corpo de Bombeiro Militar do 2° Batalhão.

O proprietário do veículo informou que ele tinha acabado de sair de uma oficina mecânica, onde foi feito um reparo e que o dono da oficina já foi informado sobre o incidente. Após o fogo ser controlado pelos funcionários do supermercado, o carro foi removido com ajuda de um guincho.