Vidente prevê terremoto no Acre: “As rochas clamarão deixando o solo manco”

Valter Araújo, que se autodenomina “clarividente” em suas redes sociais, costuma fazer previsões do futuro na web, recentemente, ele usou a página do Facebook para publicar uma situação que pode abalar o estado do Acre. O espiritualista é conhecido por ter acertado algumas previsões impactantes, como quem ganharia as eleições em 2022.

Na ocasião, o vidente Valter Arauto foi o convidado de um podcast e revelou quem seria eleito como o novo presidente do Brasil. Segundo Valter Arauto, o novo presidente do Brasil, de fato seria Lula, porém ele não vai governar e quem vai assumir o país será o vice-presidente Geraldo Alckmin. O espiritualista revelou na época que Lula poderá passar por sérios problemas de saúde.

Já sobre o Acre, ele diz que a capital, Rio Branco, vai sofrer “solavancos”, decorrentes de um grande tremor no país vizinho, o Peru. A publicação foi feita nesta sexta-feira (26). “Sou um vidente que não muda a previsão e assumo quando erro minhas profecias”, afirmou.

Confira a mensagem que ele deixa na página “O olho que tudo vê”:

Após a postagem, os internautas comentaram a demonstraram preocupação com o cenário que ele descreve. Uma das pessoas chega a perguntar se somente a capital sentiria esses efeitos, “Só Rio Branco será sentido, ou em outras cidades por perto também sentirão?”, indagou, o vidente responde, “muitas”.