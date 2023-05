Vídeo: briga de casal termina com casas incendiadas em Rio Branco

Um casal se envolveu em uma discussão na noite deste sábado (13), na rua Porto Velho, no bairro Montanhês, na parte alta de Rio Branco, que resultou no incêndio de duas casas. De acordo com testemunhas, o casal discutia em uma residência de madeira nos fundos de um terreno. Em determinado momento, a mulher ficou transtornada e ateou fogo no próprio imóvel. Em seguida, o casal fugiu do local.

Outra casa, também de madeira e localizada no mesmo terreno, foi atingida pelas chamas. Uma terceira casa escapou por pouco. Os vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros Militar, que controlou o incêndio depois de algumas horas, evitando que outras residências fossem afetadas.

A mulher foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb) com possíveis distúrbios mentais. O caso será registrado na Polícia Civil.