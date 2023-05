VÍDEO: concursados da Policia Civil voltam à Aleac para reivindicar convocação

Os aprovados no concurso da policia civil de 2017 voltaram a ocupar as dependências da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta quarta-feira (24). Após o término do grande expediente, os deputados presentes se ausentaram do plenário e nesse momento, com gritos e apitaço, os manifestantes pediam respeito.

Eles pedem a abertura de uma nova turma para suprir a defasagem e aproveitamento do pessoal antes do encerramento do prazo de validade do edital, no próximo mês de setembro.

“Nós estamos aqui reinvindicando que os deputados cumpram o compromisso com a nossa categoria. Somos 244 agentes e 18 escrivãos aprovados que não.foram convocados. O que empossaram não é suficiente para suprir a defasagem. Nós queremos o cumprimento das promessas que fizeram de.convocar todos os aprovados no concurso de 2017”, disse Martinho Jr, representante dos concursados.