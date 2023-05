VÍDEO: criminosos invadem loja de motos e causam prejuízo de R$ 50 mil no Acre

Cinco homens entraram em uma loja de motocicletas em Cruzeiro do Sul, na madrugada da última sexta-feira (5) e furtaram diversos itens do local, causando um prejuízo superior a R$ 50 mil.

A ação foi gravada pelas câmeras de segurança da loja. Foi possível ver que os criminosos, vestidos com casacos, levaram motores, roçadeiras e cerca de 10 capacetes.

Os homens, além dos casacos, usavam máscaras e chapéus para não serem identificados.

Na mesma semana, foram registrados diversos roubos e assaltos no Centro e bairros de Cruzeiro do Sul. A Polícia Militar informou que há uma equipe específica atuando no Centro Comercial do município, mas até o momento ninguém foi preso.

Veja as imagens da ação: