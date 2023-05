VÍDEO: Gladson anuncia pagamento de indenizações extraordinárias

O governador Gladson Cameli (Progressistas) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 15, para anunciar o pagamento de indenizações extraordinárias.

No vídeo, Cameli afirma que o pagamento das verbas indenizatórias aos ex-servidores mostra o respeito e compromisso do Governo. Serão beneficiados com a medida ex-servidores do Detran, Instituto Socioeducativo (ISE), Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre).

“Nosso governo está pagando de forma escalonada os ex-servidores que estão com seus processos regulamentados. O Detran já pagou 100% para 54 ex-servidores. O Saneacre pagou mais de R$ 2 milhões para mais de 400 ex-servidores. Ao todo, pagaremos cerca de R$ 3,9 milhões. Também serão beneficiados todos os ex-servidores do ISE e do Iapen. O nosso governo garante o direito de todos, com respeito e compromisso”, afirmou.